Dovolj nekontrolirana Janševa sporočila sta skušala omiliti dr. Dimitrij Rupel (s štipendijo za študente nekdanje vzhodne Evrope je pod skrbno kontrolo obveščevalnih služb študiral v ZDA) in ubogi vajenec zunanje politike dr. Anže Logar, ki je zrasel v nebo, potem ko je na Bledu gostil ob Donaldu Trumpu najšibkejšega politika v zgodovini ZDA Mika Pompea. Oba, Rupel in Logar, zagotavljata, da ZDA brez Slovenije skoraj živeti ni, piše Aleksander Lucu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Ključna beseda v tvitu »Moskva« je za Janeza Janšo usodno mesto, ki ga je občudoval kot mladinec ZSMS in ga uradno obiskal kot predsednik vlade 29. maja 2006, ko je vse, kar je bilo takrat še vrednega v Sloveniji, Rusiji dobesedno ponudil kot pri garažni razprodaji odvečnega. Slabo leto kasneje so prebrisani Rusi kupili, kar jih je takrat strateško najbolj zanimalo – Slovensko industrijo jekla (SIJ). Posle sta vodila, zanesljivo povsem predana stranki SDS, zakonca Marija in Jože Zagožen. Ruska jeklarska industrija si je tako za drobiž z ustreznimi provizijami zagotovila prost vstop v Evropsko unijo. Čeprav so bili Rusom ponujeni še Petrol, Krka, banke in zavarovalnice, jih je zanimala le SIJ, kar sta CIA in takratna vlada v Washingtonu sprejela kot čisto izdajo EU in Nata. Posledično se je stranka SDS in njeno vodstvo znašli na črni listi ZDA. Ob predsedniškem nastopu Donalda Trumpa se je zato z dobrikanjem in klečeplazenjem skušalo doseči pozabo.

Ameriška obveščevalna služba (v vsaki državi članici Nata ima stalnega predstavnika) je preko newyorškega judovskega orožarskega lobija, ki povsem nadzoruje vso svetovno trgovino z orožjem in jo tudi zaščiti, če je potrebno, je udarila po Janezu Janši že januarja 2008, ko se je začela zgodba o »velikem poku«, ki jo je pol leta kasneje naznanil prav Šepet v Nedeljskem dnevniku. Janša in njegovi štabni misleci so sicer zaznali več nenavadnih popotovanj Draga Kosa, ki nikdar ni skrival naklonjenosti do ZDA (v imenu OECD organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, ki je od leta 1948 po taktirko ZDA, trenutno za sijajno plačilo deluje tudi v Afganistanu), na Finsko. Ker niso upali pokazati s prstom na ZDA in judovski lobi, so gnev ob razkritju afere patria kot običajno zlili po stricih iz ozadja in seveda novinarjih. Sedanji poslanec SDS dr. Dejan Kaloh je o »velikem poku« in avtorju Šepeta po nareku spisal celo knjigo, ki sicer ni imela kakšnega večjega odmeva v javnosti, le »pisatelj« si je prislužil uvrstitev na volilno listo SDS.

