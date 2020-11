Ker projekt vključuje podjetja in podporno okolje, predstavlja model, ki je primer dobre prakse in ponovljiv tudi v drugih okoljih v Evropi. Na evropskem tekmovanju za spodbujanje podjetništva European Enterprise Promotion Awards (EEPA) so zanj zaradi inovativnosti dobili posebno nagrado. Podelitev nagrad je potekala včeraj pod pokroviteljstvom nemškega predsedovanja svetu EU na mednarodni konferenci v Berlinu, ki jo je bilo mogoče spremljati preko spletnih platform.

Že spomladi nacionalni zmagovalec Tekmovanje EEPA poteka na dveh nivojih – na nacionalnem, kjer je skupaj tekmovalo 185 projektov, od katerih se je 50 prebilo na evropski nivo. Projekt Slepota ni ovira za podjetništvo, katerega cilj je to ranljivo skupino opolnomočiti za boljšo karierno pot, podjetniško udejstvovanje in tako tudi boljšo kvaliteto življenja. je spomladi postal nacionalni zmagovalec, nato pa si je v konkurenci projektov iz devetih držav prislužil še posebno nagrado v kategoriji Odgovorno in vključujoče podjetništvo. Ta kategorija prepoznava pobude, ki spodbujajo družbeno odgovornost podjetij med malimi in srednje velikimi podjetji ter podjetništvo med prikrajšanimi skupinami, kot so brezposelni, zakoniti migranti, invalidi ali ljudje iz etničnih manjšin.

Podjetniška podpora ambicioznim Slepe in slabovidne ljudi redko srečamo v delovnih okoljih. Poleg komunikacijskih ter orientacijskih ovir se pogosto soočajo tudi s problematiko družbenih stereotipov o slepoti. Delovna mesta, ki so bila rezervirana predvsem za slepe osebe (tipično je delovno mesto telefonista), zaradi novih tehnologij počasi izginjajo. Po drugi strani pa imajo nekatere slepe in slabovidne osebe podjetniške ambicije. In prav takšnim, ki želijo premikati meje, je potrebno omogočiti ustrezno podjetniško podporo, da bi lažje in na učinkovit način zagnali svoje podjetje.

Starup pristop za razvoj podjetniških kompetenc Primorski tehnološki park je v sodelovanju z MDSSNG razvil startup pristop za razvoj kompetence podjetnosti za slepe in slabovidne iz celotne Slovenije. Udeleženci projekta so se ob podpori startup podjetnikov in podjetniških mentorjev pridobili sodobna znanja, kako zaznavati nove priložnosti in kritično razmišljati, spoznali multidisciplinarne pristope, reševali konkretne probleme na inovativen način, razvijali samoiniciativnost ter samozavest, se naučili predvidevati, vrednotiti in sprejemati odločitve, preizkusili delo v timu, spoznali možnosti poklicne in strokovne orientacije. Podjetniški pristop prispeva k prepoznavanju poslovnih priložnosti in povečanju možnosti samozaposlitve in zaposlitve tudi za to ranljivo skupino. Te sposobnosti jim bodo v pomoč tako pri njihovem vsakdanjem življenju kot na delovnem mestu.