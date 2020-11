V Planici so organizatorji pod budnim očesom vodje tekmovanja Grosa ta teden začeli z bagri razkrivati shranjen sneg - v dolini pod Poncami svežega snega ta čas še ni - in odkrili, da jih je pokrit s sekanci lepo počakal za organizacijo decembrskega SP. Po Grosovi oceni se je ohranilo približno 5000 kubičnih metrov snega.

"Že prejšnji petek smo začeli pripravljati letalnico in najprej smo se lotili zaletišča. Ta teden pa smo po načrtu začeli razgrinjati še sekance in ugotovili, da se je obdržalo približno 5000 kubikov snega. To je treba storiti še pred prvim sneženjem, sicer si nakoplješ s tem precej več dela," je za STA pojasnil Gros. "V petek bo po vremenski napovedi v dolini pritisnil mraz, zato ocenjujemo, da bomo lahko čez vikend naredili ves sneg, ki ga potrebujemo za letalnico. To je 2000 kubikov. Zdaj tudi iz dvorane sneg prestavljamo v iztek, vse gre po načrtih," je še povedal Gros.

Dodal je, da jih glede priprave letalnice bratov Gorišek čaka le še ena večja odločitev, ki jo bodo morali sprejeti. Odločitev o tem scenariju B, kot pravi Gros, bo padla 1. decembra. "Če na hrbtišču letalnice ne bomo mogli zagotoviti dovolj snega, če ga ne bomo mogli 'stiščati' gor ali ga narediti, potem ga bomo morali voziti naokrog po gozdni poti na vrh hrbtišča. Na vrhu ga naložimo, stresemo, nato pa ga utrjujemo z rolbo in teptalniki."

Vodja tekmovanja pravi, da četudi je sam vedno optimist, imajo planiški delavci za vsak primer poleg scenarijev A in B pripravljen tudi še scenarij C. "Verjamem, da to tega ne bo prišlo, ampak v skrajnem primeru bi za vseh 2000 kubikov na pomoč poklicali pokljuške organizatorje. Že vrsto let namreč poteka dobro sodelovanje med Pokljuko in Planico in če ne bi šlo drugače, bi si sneg izposodili na Pokljuki. Prevoz zadostne količine snega s tovornjaki v Planico bi potem trajal vsaj teden dni." Ker bo na letalnici letos prvič nočna tekma, bodo morali organizatorji poskrbeti tudi za reflektorje; teh po besedah Grosa potrebujejo res veliko, za dva ljubljanska nogometna stadiona. "To bo na nek način tudi prednost, saj bomo letos lahko že v torek in sredo skupaj z RTV Slovenija snemali in preverjali na letalnici, če je svetloba za tekmovalce ustrezna."

To sezono bodo najboljši smučarski skakalci kar dvakrat obiskali slovensko zibelko poletov - najprej jih že od 10. do 13. decembra čaka svetovno prvenstvo, konec marca pa še tradicionalni veliki finale sezone svetovnega pokala.

Gros bo v vlogi vodje tekmovanja ostal le še za decembrsko SP v Planici, že na marčevskem finalu bo v njegove čevlje stopil njegov dosedanji pomočnik Aljoša Dolhar. "Z Aljošo že vrsto let uspešno sodelujeva in prav je, da prevzame večjo vlogo. Pravzaprav že zdaj decembrsko prvenstvo tako pripravljava. Zaradi koronavirusne pandemije tekmo vodiva tako, da bi ta lahko brez težav potekala, četudi bi kdo od naju slučajno oddal pozitiven test ali bi moral zaradi stika z okuženim v samoosamitev," je delno težave koronske sezone za STA še odkril Gros.

Sam meni, da je tekma v Planici z organizacijskega vidika praktično zagotovljena. "Višja sila se sicer lahko vmeša, ampak sam upam na najboljše. Za zdaj so tekmovanja različnih ravni kljub pandemiji dovoljena, tekme potekajo, četudi brez gledalcev," še razmišlja Gros.