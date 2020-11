Policisti novomeške policijske postaje, ki so odredbo sodišča za hišni preiskavi pridobili zaradi suma posesti nezakonitega orožja, so pri 33-letniku našli in zasegli puško, tri ročne bombe, tri vžigalnike za ročno bombo, pištolo, topovski udar, dele puške in 35 nabojev.

Pri 58-letniku pa so našli in zasegli puško, 73 nabojev in prepovedane pirotehnične izdelke, so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo mesto. Bombni tehniki specialne enote policije so prevzeli topovski udar, pirotehnične izdelke, ročne bombe in vžigalnike, ostalo zaseženo orožje pa so policisti poslali v pregled na oddelek za kriminalistično tehniko na PU Novo mesto.

Zasegli tudi neregistriran avtomobil pijanemu vozniku brez izpita

Novomeški policisti so v ponedeljek med nadzorom prometa pri Mirni Peči ustavili 52-letnega voznika osebnega avtomobila in proti njemu zaradi nedostojnega vedenja uporabili prisilna sredstva. Zaradi vožnje neregistriranega vozila in brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zavrnil pa je tudi preizkus alkoholiziranosti, so mu avtomobil zasegli. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, voznik sprva sploh ni upošteval znakov policistov in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Zaradi očitnih znakov vinjenosti so mu odredili preizkus, a ga je odklonil. Ker se je med postopkom nedostojno vedel, kričal na policiste in ni upošteval njihovih ukazov, so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.

Med postopkom so ugotovili, da 52-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran avtomobil, ki je odjavljen iz prometa in z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu.

Vozilo so mu zato zasegli, zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru, zakona o motornih vozilih in zakona o pravilih v cestnem prometu pa so mu izdali plačilni nalog v višini 3571 evrov. Ob tem so zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja na sodišče naslovili obdolžilni predlog.