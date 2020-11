Innovative All-nighter je namenjen iskanju novih idej in rešitev s ciljem približati podjetja mladim. Po izkušnjah organizatorjev so glavna vprašanja, s katerimi se soočajo slovenska podjetja, kako se približati mladim, kaj ti želijo od njihovih storitev in katerim blagovnim znamkam so zvesti in zakaj. To je izziv za številna podjetja, saj današnje generacije in nove tehnologije zahtevajo drugačen pristop pri lansiranju izdelkov in storitev ter vzdrževanju konkurenčne pozicije na trgu. Za potrošnike danes (tako za mlajšo kot starejšo generacijo) je v splošnem značilno, da so informirani, neučakani, bolj povezani ter spretni pri uporabi sodobnih tehnologij. Vsako podjetje zato lahko tvega visoko ceno, če pri svojih glavni skupini naročnikov in uporabnikov ne vpraša, kar mora vedeti.

Izmenjava znanja in izkušenj Tudi letos bo na Innovative All-nighterju študentom omogočeno povezovanje s kolegi z različnih smeri, izmenjava znanja in izkušenj ter vzpostavljanje stika z resničnimi poslovnimi izzivi, podjetji in potencialnimi prvimi delodajalci. Dogodek četrto leto zaporedoma organizira - društvo TopEF z Ljubljanske Ekonomske fakultete - tokrat glede na okoliščine v spletni izvedbi, kljub temu pa zagotavljajo, da ne bo manjkalo energije, idej, zabavnih vložkov in nagrad. Vsaka zmagovalna ekipa (letos jih pričakujejo šest) bo nagrajena s tisoč evri.