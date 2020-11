"Dragon SpaceX, mehki pristanek potrjen," so sporočili po različnih kanalih, ko je kapsuli ob 23.01 po lokalnem času (ob 5.01 po srednjeevropskem času) uspel pristanek. Po nekaj minutah je sledil še t.i. trdi pristanek, vsi postopki so bili avtonomni. Celoten polet je trajal 27 ur in pol.

Na krovu kapsule dragon, ki so jo zaradi pandemije koronavirusa poimenovali Odpornost, so na ISS pristali trije Američani - Michael Hopkins, Victor Glover in Shannon Walker - ter Japonec Soichi Noguchi. Glover se bo zapisal v zgodovino kot prvi temnopolti Američan, ki bo na ISS preživel dlje časa. V vesolju bodo predvidoma do spomladi. Na ISS so jih pričakali ruska kozmonavta in ameriški astronavt, ki so v vesolje prejšnji mesec poleteli iz Kazahstana.

Izstrelitev si je iz izstrelišča ameriške vesoljske agencije Nasa v živo ogledal podpredsednik ZDA Mike Pence, ustanovitelj podjetja SpaceX Elon Musk pa je tokrat izstrelitev zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus gledal od daleč.

Nedeljska izstrelitev je začela serijo rotacij posadk na ISS, kar je upravitelj Nase Jim Bridenstine označil za nov zgodovinski dogodek.

Naslednja izstrelitev SpaceX je predvidena za marec 2021 in aprila bo odpeljala sedanjo posadko nazaj na zemljo. Spet naslednja izstrelitev je načrtovana za konec poletja ali zgodnjo jesen 2021.