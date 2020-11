Dostop do spleta: Več kot 800 slovenskih gospodinjstev je odrezanih od sodobnega sveta

Vsaj 800 gospodinjstev v Sloveniji nima možnosti priklopa na širokopasovno omrežje, ki bi jim omogočalo nemoteno uporabo interneta. Brez dostopa do spleta in mobilnega omrežja so celo prebivalci nekaterih osrednjeslovenskih občin, denimo Logatca, Horjula in Dobrove - Polhovega Gradca.