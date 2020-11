Največji bosanski mesti Sarajevo in Banjaluka sta na volitvah županov in občinskih skupščin kaznovali doslej vladajoči garnituri, to je bošnjaško Stranko demokratske akcije (SDA) Bakirja Izetbegovića in srbsko Stranko neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorada Dodika. V nedeljo je namreč v obeh slavila opozicija. SDA je bila poražena tudi v drugih večjih mestih, znova v Tuzli, Bihaću in Zenici. Vse to je dober obet za proevropsko opozicijo na parlamentarnih volitvah leta 2022.

Dodik se bo maščeval Banjaluki

Dodik je bil po porazu na županskih volitvah v Banjaluki zelo slabe volje. Daleč najvplivnejši človek Republike Srbske in njen predstavnik v predsedstvu BiH je prepričan, da sta on in njegova stranka naredili ogromno za mesto z 250.000 prebivalci. Dodik ne more verjeti, da njegov kandidat Igor Radojčić, ki je po njegovem »eden najbolj sposobnih ljudi iz stranke«, ni obdržal županskega položaja. »Nikoli jim ne bom oprostil, kar so storili Igorju,« je dejal in napovedal, da bo RS ustavila investicije in druga finančna sredstva, namenjena Banjaluki. »Imamo tudi druge občine, ki potrebujejo pomoč,« pravi.

Radojčića je premagal 27-letni kandidat proevropske opozicije Draško Stanivuković, ki ga je še pred nekaj meseci Dodik zmerjal za »političnega nedonošenčka, splavljeno dete, zaljubljeno vase in bolestno ambiciozno, manipulatorja in šarlatana«. Novi župan je znan po izjavah, da se noče ukvarjati s temami nacionalizma in mahati z zastavo. Kot najmlajši član skupščine RS se je pogosto lotil Dodika, tudi zaradi njegovih dragih avtomobilov in načina, kako se pišejo natečaji javnih podjetij, da se na njih lahko prijavijo že vnaprej izbrana zasebna podjetja. Stanivuković, ki je študiral ekonomijo (a še ni diplomiral), izhaja iz bogate družine. Trdi, da je zmaga v Banjaluki »prvi pogoj vseh sprememb v vsej Republiki Srbski«. Zavzema se za preporod RS in Bosne ob »sodelovanju vseh pametnih in poštenih ljudi, ne glede na vero, narod in stranko«. Sicer se je leta 2017 udeležil Kongresa Evropske ljudske stranke na Malti, srečal pa se je tudi z avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurzem.

V RS je velike pozornosti deležna tudi Srebrenica, kjer je izenačen boj med Dodikovim kandidatom Mladenom Grujičićem, ki zanika genocid, in kandidatom Bošnjakov Alijo Tabakovičem. Vendar bi lahko na koncu glasovi po pošti prinesli zmago Tabakoviću, saj se – poleg 8000 pobitih – velika večina Bošnjakov ni vrnila v Srebrenico.