Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let bo v Mariboru sklenila tekmovalne obveznosti v koledarskem letu 2020. V Ljudskem vrtu bo ob 18. uri na pripravljalnem obračunu gostovala močna reprezentanca Rusije, ki suvereno vodi v svoji skupini kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021. Slovenija je kot gostiteljica neposredno uvrščena na veliko tekmovanje, ki se bo začelo marca prihodnje leto.

Potem ko je Nogometna zveza Slovenije na pobudo igralcev odstavila selektorja Primoža Gliho, je njegov naslednik Milenko Ačimović uspešno debitiral na gostovanju v Nemčiji. Slovenija je iztržila spodbuden remi 1:1. Oba gola sta bila dosežena z najstrožje kazni, Ačimovićevi varovanci pa so v zaključku tekme zapravili drugo enajstmetrovko in zmaga proti enemu od favoritov za naslov evropskega prvaka je splavala po vodi. »Odigrali smo dobro tekmo. Igralci so pokazali pravi značaj in odnos do reprezentančnega dresa. Ponosen sem na fante, vendar je treba delati naprej, saj imamo dovolj prostora za napredovanje,« je po remiju z Nemčijo razlagal Milenko Ačimović, ki je nekoliko premešal postavo. Ker dosedanji kapetan in vodja upora v garderobi Jan Mlakar ni prejel vabila za reprezentanco, je kapetansko vlogo prevzel Timi Max Elšnik iz Olimpije.

»Rusija je na podobni ravni kot Nemčija, zato nas čaka zahteven dvoboj,« pred današnjim izzivom pravi Ačimović. Mladi ruski nogometaši so pred prihodom v Maribor izgubili na Madžarskem (0:2), pred tem pa so na desetih zaporednih tekmah klonili le še proti Poljski. Slovenija je v letošnjem letu dosegla poraz z Italijo ter remija proti Madžarski in Nemčiji.