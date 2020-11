Zakaj je bil tik po imenovanju za generalnega direktorja Viktor Vračar na sedežu SDS? S kom se je sestal in na čigavo pobudo se je zgodil ta sestanek ter kaj so se sodelujoči dogovorili, smo vprašali Viktorja Vračarja, HSE in stranko SDS. Odgovora nismo dobili. (Foto: Luka Cjuha)