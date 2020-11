No, pa je čas pokazal, da je bil še slabši od fotra in je v manj kot letu dni zapravil prav vse, kar je od grunta ostalo; dobesedno podaril ga je sosedovemu Janezu, ostalo mu je le še borega 0,2 hektarja.

Pa pride mimo novinec v vasi, Joža so ga klicali, ki je kmeta Zdravka povabil na pogovor in mu ponudil odkup zadnje zaplate njegovega grunta z obljubo, da mu bo zanj plačal toliko, kot da bi ga imel pet hektarjev, pa še vse nedelujoče golfe, za katere je Zdravko mislil, da so mercedesi, zdaj pa trdi, da so passati, bi mu dodal k ceni. Pa odvrne Zdravc Jožetu: »Sori, stari, moj grunt pa že ni naprodaj!« Moder mož, tale naš kmet Zdravko, ni kaj…

Še pojasnilo za politično manj poučene bralce: en hektar grunta je po slovarju SSKJNN enota za en odstotek podpore volilcev.