Ko so ga leta 1981 obsodili na dvajset dosmrtnih zapornih kazni, ker je umoril trinajst žensk, sedem pa jih poskušal umoriti, ga je sodnik razglasil za sadističnega serijskega seksualnega morilca. Vseeno so ga po treh letih iz strogo varovanega tradicionalnega zapora preselili v strogo varovano psihiatrično bolnišnico Broadmoor, ker so ga psihiatri razglasili za paranoičnega shizofrenika.

Božji ukaz s pokopališča

Paranoična shizofrenija je vrsta bolezni, pri kateri prevladujejo halucinacije in blodnje različnih vsebin. Najpogostejše so slušne halucinacije, glasovi, ki govorijo, včasih pa ukazujejo. Sutcliffe naj bi slišal božji ukaz na pokopališču leta 1967. Vsemogočni naj bi mu rekel, da je njegova misija ubiti ali izkoreniniti prostitutke. Vzdevek jorkširski Razparač je dobil, ker je moril v angleškem okrožju Yorkshire in ker je njegov petletni morilski pohod spominjal na Jacka Razparača, kot so skoraj stoletje prej rekli nikoli ujetemu morilcu v Londonu. Sutcliffe, ki ga je policija aretirala leta 1980 zaradi vožnje pod vplivom alkohola, je v času, ko je na prostosti čakal na sojenje, ubil svoji zadnji dve žrtvi. Istega leta so ga vnovič aretirali s prostitutko v avtomobilu s ponarejeno registracijo, v katerem je imel kladivo, nabrušen izvijač in nož. Po začetnem zanikanju je priznal in opisal umore in napade. To naj bi počel na božji ukaz, ker so »prostitutke umazanija, ki jo je nekoliko počistil z ulic«.

Večina njegovih žrtev ni bila prostitutk, a v tisku so jih nesramno delili na prostitutke in »ženske, ki so se rade dobro imele«. Ta celo za tisti čas neverjeten odnos do žrtev in njihovih svojcev je zakrivila policija z začetno oceno, da jorkširski Razparač »patološko sovraži ženske, za katere misli, da so prostitutke, in je vsakič, ko je ubil žensko, ki ni bila prostitutka, naredil strahotno napako«. Neverjeten namig v tej oceni je bil, da so bile videti ali so se vedle kot prostitutke. Celo tedanji javni tožilec je na sojenju Sutcliffu dejal: »Medtem ko so bile nekatere od žrtev prostitutke, je verjetno najbolj žalosten del tega primera, da nekatere niso bile.« Večina žrtev ni imela nobene zveze s prostitucijo, a policijski preiskovalci so bili tako obsedeni s teorijo, da gre za morilčevo osebno vendeto proti prostitutkam, da so vedno znova ignorirali ali zanemarili pričevanja žensk, ki jim je uspelo pobegniti, če se niso ujemala s to teorijo. Zato so zamudili vrsto priložnosti, da bi ga ujeli veliko prej. Morda še preden je moril prvič.