Tomaž Hostnik, pianist, pisec songov in poet: Dolga leta študija do ljudskega godca

Pianist, pisec songov in pesnik Tomaž Hostnik je moral magistrirati iz klavirja na univerzi Antona Brucknerja v Linzu, preden si je dokončno priznal, da je njegovo poslanstvo biti ljudski godec. Raje torej kantavtor ustvarjalec kot poustvarjalec pianist, eden premnogih, ki po svetu preigravajo Beethovnove sonate. Danes ima več raznolikih zasedb – Vudlenderje, kjer igra klavir, je avtor vseh besedil in glasbe, Drajnarjuva vampa v duetu z bratom Jernejem, s katerim sta izdala prvenec Divji zahod, ter dvojec Hostnik pa Krečič v sodelovanju s skladateljem in violinistom Matijo Krečičem, s katerim sta prejšnji mesec izdala ploščo Mačahe. Pravzaprav je tako: v duetu Krečič-Hostnik igrata Matijevo glasbo, v duetu Hostnik pa Krečič pa Tomažev opus. Hostnik besedila pogosto obarva v dialekt domačega škofjeloškega okoliša, odrsko pa mu je blizu kabaretni slog. Piše tudi poezijo, pravljice za otroke in se ukvarja z izdelovanjem keramike.