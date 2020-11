Pri vsem tem se moram tudi sam posuti z pepelom. Ker sem tudi sam sodil med nehvaležneže. Še posebno pa me je zapekla vest, ko sem spoznal, kako močno sem bil nehvaležen do predsednika Pahorja.

Pri tem mislim na darilo, ko nam je namesto Šarca pripeljal vlado Janeza Janše. Enega in edinega sposobnega in odločnega voditelja za boj z epidemijo. Ta se je res izkazal, saj je z ekipo delal tako dobro, da je celo prvi razglasil konec epidemije. In druge države so nam ga močno zavidale. Darilo je bilo tudi, da smo končno spoznali, kakšne kalibre, kot so Počivalšek, Pivčeva, Jelinčič, imamo. Dobro, za Tonina smo že slutili, kakšen močan adut je.

Darilo je tudi, da smo spoznali, kašen vizionar je naš predsednik vlade. Baba Vanga je amaterka v primerjavi z njim. Edini je bil, ki je predčasno napovedal zmago Donalda Trumpa, seveda je to objavljal s tvitanjem. Ki ga predsednik Pahor ni komentiral. Takoj je tudi dojel, kakšne kadre za spopadanje z epidemijo potrebuje. Pri tem je pokazal vso svojo prislovično odločnost, ki jo tako ceni predsednik Pahor.

Oba tako peljeta Slovenijo na dno uglednosti držav. Pa sem spregledal genialno taktiko. Če se že utapljaš, se moraš do dna, da se lahko odrineš proti vrhu. Nehvaležnež, kakršen sem, ne vidim, ali smo dno že dosegli.

Predsednik Pahor je v času zmage nad epidemijo podelil jabolko navdiha zdravstvenim delavcem. Sedaj je situacija bistveno težja, pa ne vemo, kakšno priznanje sedaj pripravlja predsednik Pahor.

Bliža se čas Miklavža, Božička in dedka Mraza, dobrih mož, ki nas zasipajo z darili. Predlagam, da jim priključimo tudi Boruta Pahorja. Tako kot smo nekdaj okronali Jožeta Smoleta za Božička.

Prepričan sem, da nas Borut Pahor ne bo pustil na cedilu. V primerjavi s prvimi tremi je najboljši, ker mu ni treba napisati pisma z željami.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki