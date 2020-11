Čeprav je večina nagrobnikov starega trboveljskega pokopališča nerazpoznavnih, je med tistimi, kjer so napisi še vidni, najti zapis, da je najstarejši pokojnik tu rojen leta 1848. Šele ko so prostovoljci pokopališče začeli čistiti, so na nagrobniku našli še starejšo letnico – neki pokojnik je bil rojen leta 1835. Idejo o preprečitvi, da bi pokopališče pogoltnil čas, sta pred petimi leti dala trboveljski knjižničar Robi Čop in zaposleni v muzeju Edi Hribšek. Prvo leto sta se čiščenja in urejanja pokopališča lotila kar sama, naslednje leto pa sta se za pomoč obrnila na Karitas »Čistili smo teden dni. Bilo je povsem zaraščeno, populili smo podrast, grmičevje in travo, požagali tudi manjše drevje,« je delo opisal Edi Hribšek. Akcija je postala tradicionalna in zdaj staro pokopališče urejajo najmanj enkrat na leto. »Letos smo morali prositi za pomoč profesionalce, ki so nam pomagali odpeljati podrto drevo,« doda. Pokopališče je namreč v gozdu, zaradi odmaknjene lege in maloštevilnega prometa skrito očem. Lani so si aktivisti olajšali tudi stvari glede smeti in odpadkov. S trboveljsko komunalo so se dogovorili, da je namestila koš za smeti. »Ljudje, ki zaidejo sem, sprehajalci, mladina, smeti odmetavajo povsod. Zdaj je na začetku pokopališča posoda za odpadke. Ko jo napolnimo, jo prestavimo k cesti, kjer jo komunalni delavci izpraznijo,« pove.

Čeprav po Hribškovih besedah za prvi november svojci poskrbijo za kakšnih 30 grobov, večino dela opravijo prostovoljci. Prihodnje leto si želijo izpeljati še dodatno akcijo – radi bi temeljito očistili spomenike, če bo le dovolj prostovoljcev. Skupina prostovoljcev bi bila vesela tudi, če bi se našel kdo, ki bi prevzel skrb za opuščene grobove.