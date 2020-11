Preiskovalci so ugotovili, da je storilec, ki je avstrijski državljan, stik z žrtvami navezal prek messengerja. V zameno za denar ali druge obljube, je mladoletnike vzpodbujal, da so se snemali pri spolnih dejanjih ali so pristali na osebno srečanje. Spolne zlorabe so se nato dogajale v stanovanju ali avtomobilu 27-letnika ali odmaknjenem gozdu.

Med preiskavo so tudi ugotovili, da je 27-letnik skupaj z 22-letnikom, ki je turški državljan, dlje časa mučil 23-letnika z motnjami v duševnem razvoju. Na njemu sta ugašala cigarete, ga privezovala in pretepala, ter ga z grožnjami z nasiljem silila, da je skakal v mrzlo vodo. 27-letnik naj bi 23-letnika tudi spolno zlorabljal.

27-letnika je policija aretirala 13. maja letos, 22-letnika pa 18. septembra.