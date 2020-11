S Policijske uprave (PU) Novo mesto so sporočili, da so pri testu voznikove alkoholiziranosti ugotovili, da je imel v litru izdihanega zraka 1,17 miligrama alkohola oz. 2,4 grama na kilogram.

Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje in mu zaradi kršitve zakona o nalezljivih boleznih izdali plačilni nalog. O njegovi vožnji pod vplivom alkohola so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Na PU Novo mesto so dodali, da je na njihovem območju v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog, od leta 2013 umrlo 30 ljudi. Po njihovih podatkih je bilo sicer 34 odstotkov povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč pod vplivom alkohola ali mamil.

Vse voznike so vnovič pozvali, naj vozijo le trezni. Če so pili alkoholne pijače, naj ne sedejo za volan, ampak naj vozi nekdo trezen, so pristavili.

Pozvali so še k upoštevanju vseh drugih cestno-prometnih predpisov in opozorili na prilagoditev hitrosti vožnje razmeram na cesti. Te so namreč na izpostavljenih delih mokre in spolzke, na cestah se te dni pogosto pojavlja tudi odpadlo drevesno listje.

K odgovornemu ravnanju so pozvali tudi kolesarje in pešce. Ti naj poskrbijo za lastno vidnost. Nosijo naj odsevna telesa in svetlejša oblačila, so še zapisali na PU Novo mesto.