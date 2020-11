»Na družbeni ravni že občutimo velike posledice pandemije – povečanje revščine, brezposelnosti in človeških žrtev, na ekonomski ravni pa gre za upad vseh vej gospodarstva, znižanje njegovega delovanja ter večjo zadolženost države«, pravijo pri SAZU. Menijo, da bo vse to pustilo dolgoročne posledice za življenje posameznika, družbe in tudi države, zaradi česar se jim zdi pomembno, »da kljub vsem težavam ohranimo civilizacijske in vrednotne temelje slovenske družbe, države in vladavine prava«.

Arbitrarnost in napadi na medije ne prispevajo k zajezitvi pandemije

Poudarjajo, da pandemija po eni strani zahteva uporabo omejitvenih ukrepov, ki večinoma pomenijo tudi omejevanje človekovih pravic, zlasti pravice do svobode gibanja in pravice do osebne svobode, a da je na drugi strani nujno, da so takšni ukrepi premišljeni in da se držijo okvirjev, ki jih določa ustava in iz nje izhajajoči zakoni. »Še posebej pomemben je način, kako so ukrepi sporočeni javnosti, saj je od tega odvisno, ali jih bodo ljudje sprejeli kot nujne (z zavestjo o njihovi časovni omejenosti in enaki veljavnosti za vse), jih ponotranjili ter jih tudi spoštovali,« so zapisali. In dodali, da »arbitrarno sprejemanje ukrepov, avtokratska in prepogosta represivna ravnanja, s katerimi se v zadnjih mesecih srečujemo v Sloveniji ter smo jim priča ob napadih na medije, ne prispevajo k zajezitvi pandemije«.

Vladi očitajo zlorabo pandemije in neustrezno komunikacijo, s čimer se po njihovem mnenju tudi na področju zdravstva in socialnega varstva vnašata nemir in strah, prebivalcem in bolnikom pa se s tem kršijo pomembne pravice. »V času prvega vala je vlada zlorabila inštitut paliativne medicine za nesprejem starostnikov v bolnišnice, zdaj, v času drugega vala pa vse večji problem postaja vprašanje selekcije,« izpostavljajo pri SAZU, pri čemer navajajo tudi neustreznost in koruptivnost pri nabavi medicinske opreme v prvem valu, kar da se je v drugem valu izboljšalo le deloma.