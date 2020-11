Zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče je bila za krajši čas zaprta avtocesta v smeri Ljubljane. Policisti so vozniku izdali plačilni nalog, so še sporočili s policije.

Ob 10:56 je na Perovem z nadvoza padlo tovorno vozilo in obstalo na odstavnem pasu avtoceste. Gasilci smo zavarovali... Objavil/a PGD GROSUPLJE dne Ponedeljek, 16. november 2020