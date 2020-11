Podjetje H-BIT, ki upravlja tega slovenskega posrednika pri rudarjenju kriptovalut, je program povrnitve sredstev začel februarja 2018. Decembra 2017 so neznanci iz Nicehashovega sistema namreč odtujili več kot 4640 bitcoinov v tedanji vrednosti okoli 10.000 evrov na žeton. Trenutno je vrednost bitcoina pri nekaj manj kot 16.300 dolarjev (13.800 evrov).

Vse od začetka programa povrnitve je podjetje ukradena sredstva vračalo iz naslova provizij in ustvarjenih dobičkov. Kljub temu, da so želeli program odplačevanja v celoti zaključiti že prej, jim slabše tržne razmere na področju kriptovalut tega niso dovoljevale, so pojasnili.

»Kljub temu smo ostali zavezani naši prvotni obljubi, da bomo v celoti vrnili vsa odtujena sredstva,"«so poudarili. Kot so dodali, so želeli ravnati po najboljših močeh in javnosti pokazati svoje dobre namene, obenem pa tudi pomagati pri doseganju večje stopnje zaupanja v poslovanje z digitalnimi valutami.

Po besedah direktorja H-BIT Martina Škorjanca je vsak od uporabnikov, ki je še naprej uporabljal Nicehash, pripomogel k izboljšavam platforme in njenih storitev. »Naša platforma je danes med najvarnejšimi kripto borzami na svetu,« je poudaril.

V preiskavo napada sta se med drugim vključila Europol in FBI, v družbi pa so najeli tudi mednarodno agencijo Lifars, ki se ukvarja z digitalno forenziko. Storilcev kljub temu še niso našli.