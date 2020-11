Po doslej zbranih podatkih policije je vaščanka ob odhodu na počitek v svoji hiši najprej zaznala vonj po dimu, ki je prihajal od zunaj. Nedolgo zatem je opazila, da se iz ene od stanovanjskih hiš v vasi močno kadi. Na pomoč je poklicala sosede, ki so ob prihodu ugotovili, da gori v dnevnem prostoru in na hodniku pri kurišču krušne peči, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Eden izmed vaščanov je v kuhinji na tleh opazil ležečega 67-letnega moškega, ki je bil pri zavesti. Zanj je poskrbel eden od domačinov, ki je poškodovanega zvlekel iz močno zadimljene hiše na dvorišče. Tam so mu vaščani nudili prvo pomoč vse do prihoda gasilcev in reševalcev.

Policija je ob ogledu kraja ugotovila, da je do požara prišlo v dnevnem prostoru (izbi), kjer je krušna peč. Izvor požara je bil najverjetneje samovžig gorljivih snovi, ki so bile na krušni peči, kjer je v času izbruha požara počival omenjeni moški.

Policisti policijske postaje Tolmin so glede na ugotovljena dejstva dogodka tujo krivdo izključili in bodo o ugotovitvah obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.