Če se bo razvoj cepiva nadaljeval brez težav, bi ga lahko začeli dobavljati konec tega leta ali v začetku prihodnjega, je Sahin povedal v pogovoru za britanski BBC. Njihov cilj je, da do aprila po vsem svetu dobavijo 300 milijonov odmerkov cepiva, kar bi omogočilo šele začetek vplivanja, je pojasnil.

Večji vpliv se bo začel kasneje. »Poletje nam bo pomagalo, ker se bo stopnja prenosa okužbe zmanjšala. Absolutno ključno pa je, da je stopnja precepljenosti visoka pred jesenjo oziroma zimo prihodnje leto,« je poudaril soustanovitelj BioNTecha, ki ima turške korenine. Po njegovih besedah je ključno, da se vsi programi cepljenja končajo pred prihodnjo jesenjo, poroča BBC.

Dodal je, da bodo nadaljnje študije pokazale, ali bo cepivo zmanjšalo prenos okužbe med ljudmi in ustavilo razvoj simptomov pri ljudeh, ki bodo prejeli cepivo. »Zelo sem prepričan, da se bo prenos okužbe s tako učinkovitim cepivom zmanjšal, morda ne za 90 odstotkov, ampak morda za 50 odstotkov. Vendar pa ne smemo pozabiti, da bi tudi to lahko prineslo dramatično zmanjšanje v širjenju pandemije,« je poudaril.

V prihodnjih treh tednih bo poleg tega znanega več tudi o tem, ali je cepivo pri starejših osebah tako učinkovito kot pri mlajših, je še povedal Sahin.

Po njegovih besedah so ključni stranski učinki cepiva, ki so jih zabeležili doslej, blaga do zmerna bolečina na mestu cepljenja, ki izgine po nekaj dneh. Nekateri sodelujoči v preizkušanju cepiva pa so imeli blago do zmerno povišano telesno temperaturo, ki je prav tako izginila po nekaj dneh.

BioNTech in ameriški farmacevtski velikan Pfizer sta pretekli teden sporočila, da se je cepivo proti covidu-19, ki ga razvijata skupaj, v tretji fazi kliničnih testiranj izkazalo za 90-odstotno učinkovito. Ta faza testiranja, ki je tudi zadnja, sicer še poteka.