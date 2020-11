Na seznamu, objavljenem na spletni strani organizacije, je 1126 ljudi, med njimi več novinarjev. Večino so pridržali v prestolnici Minsk, o pridržanjih pa poročajo tudi iz mest Brest, Bobrujsk, Vitebsk, Grodno, Novopolock, Mogilev. Številne pridržane so po zaslišanjih izpustili.

Protestniki so se v nedeljo zbrali na več shodih tako v prestolnici Minsk kot drugih beloruskih mestih, kjer redno protestirajo proti predsedniku Lukašenku že vse od spornih volitev avgusta. Protesti so bili posvečeni opozicijskemu aktivistu in umetniku, ki ga je sredi prejšnjega tedna na protestih aretirala policija, dan kasneje pa je zaradi poškodb umrl.

Koliko ljudi se je v nedeljo zbralo v Minsku, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni znano, je pa tudi težko oceniti, ker so bili protestniki razpršeni v več skupinah. Po ocenah jih je bilo več tisoč.

Tudi v nedeljo so tako kot večkrat prej poročali o nasilju varnostnih sil nad protestniki. Na nekaterih posnetkih je videti, kako protestnike preganjajo v črno oblečeni moški, na drugih pa, kako protestnike tlačijo v zaporniške kombije. Priče omenjajo še, da so varnostni organi streljali z gumijastimi naboji. Več ljudi naj bi bilo ranjenih.

Opozicija je za danes k protestom ob 14. uri po krajevnem času (12. uri po srednjeevropskem) pozvala upokojence.

V Belorusiji po spornih predsedniških volitvah, ki so bile 9. avgusta, že ves čas potekajo protivladni protesti. Lukašenko trdi, da je prejel 80 odstotkov glasov, medtem ko opozicija zmago pripisuje svoji voditeljici v izgnanstvu Svetlani Tihanovski.