Popoldanske temperature bodo od 3 do 9, na Goriškem in ob morju od 10 do 14 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo padavine na zahodu in severu postopno ponehale, na jugu pa šele proti jutru. Tam se bo meja sneženja lahko spustila do okoli 700 metrov nadmorske višine. Burja na Primorskem bo v drugem delu noči slabela. V torek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo. Tudi drugod se bo delno razjasnilo, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo ponekod lahko vztrajala večji del dneva.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem nastaja plitvo ciklonsko območje. Vremenska fronta bo danes popoldne in zvečer prešla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda še doteka razmeroma topel, a postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopno zajele vse sosednje pokrajine. Popoldne bo v Kvarnerju zapihala zmerna do močna burja. V torek bo v krajih zahodno od nas precej jasno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

Biovreme: Danes je pričakovana zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo.