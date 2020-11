Okužbe trenutno naraščajo z rekordno hitrostjo, vendar pa smrtni primeri naraščajo počasneje kot spomladi na vrhuncu prvega vala epidemije. V povprečju trenutno v sedmih dneh za covidom-19 umre 1080 ljudi, kar je 30 odstotkov več kot pred dvema tednoma.

Ameriški predsednik Donald Trump se s koronavirusom ne ubada več, si je pa pred dnevi prilastil zasluge za uspeh podjetja Pfizer pri razvijanju cepiva in zagrozil New Yorku, da cepiva ne bo dobil, ker imata z guvernerjem Andrewom Cuomom različna politična stališča glede koronavirusa.

Trump se ukvarja samo še z volitvami 3. novembra, ki jih v nasprotju z izidom razglaša za zmago. Večina Američanov zaradi tega odšteva dneve do 20. januarja, ko bo na položaj prisegel demokratski predsednik Joe Biden in pandemiji posvetil več pozornosti.

Trenutno zvezne koordinacije ni in države so pri iskanju najboljših rešitev za zajezitev pandemije prepuščene same sebi. Znanstveni svetovalci novoizvoljenega predsednika Bidna se bodo v prihodnjih dneh sestajali s podjetji, ki razvijajo cepiva, vendar pa delo na tem ovira Trumpovo zavračanje poraza in blokada tranzicije.

Direktor Nacionalnega inštituta za zdravstvo Anthony Fauci je v nedeljo posvaril, da je zamuda pri tranziciji zelo problematična v krizah javnega zdravja. Fauci je na svojem položaju dal skozi številne predsedniške tranzicije, ki jih označuje kot tek s predajo štafete.

Ravnanje Trumpa je primerjal s tekačem, ki noče predati štafete in v nasprotju s pravili kar teče naprej. Biden je že napovedal, da bo Faucija, če ga Trump odpusti, nemudoma imenoval nazaj na položaj.

Guvernerji zveznih držav medtem napovedujejo svoje ukrepe. Guverner Washingtona Jay Inslee je v nedeljo dejal, da za štiri tedne spet zapira telovadnice, kegljišča in kinodvorane. Prodajalne morajo omejiti število strank na 25 odstotkov kapacitet, prepovedano je zbiranje v zaprtih prostorih, če ne gre za člane enega gospodinjstva. Od srede naprej bodo restavracije in bari lahko stregli le na prostem.

Resnost razmer zdaj priznavajo tudi v Severni Dakoti in drugih republikanskih državah, kjer okužbe hitro naraščajo. Guverner Doug Burgum je v nedeljo sporočil, da lahko v bolnišnicah delajo tudi okuženi zdravniki in medicinske sestre, če nimajo simptomov. Burgum je bil deležen veliko kritik, ker je vztrajno zavračal ukrepe, kot je izdaja ukaza o nošenju mask in omejitvi zbiranj.