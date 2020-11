Robert Štaba o tem, da če si pijan in za volanom ubiješ dva človeka, to ni nesreča

“Dva nedolžna človeka sta umrla, ostala na cesti, ker je povzročitelj odpeljal s kraja, pijan in pod vplivom drog. A njemu po slovenski zakonodaji ne zmoremo dokazati naklepa. V prenekaterih državah EU so že pred desetletjem iz zakonodaje varnosti cestnega prometa črtali izraz 'nesreča' in ga nadomestili z izrazom 'trčenje', kajti zavedajo se, da katastrofalno trčenje v navedeni prometni 'nesreči' nima ničesar skupnega s pojmovanjem nesreča!”