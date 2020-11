Ikona Reala iz Madrida Sergio Ramos velja za zanesljivega izvajalca enajstmetrovk. Na nedavni španski klasiki proti Barceloni je iz kazenskega udarca zadel že petindvajsetič zapored, kar je za branilca izjemen dosežek. Ramos pri strelih z bele točke praviloma deluje zelo samozavestno, a v športu se vsakomur prej ali slej zalomi. Ramosu se je v Ženevi, kjer je proti Švici gostovala Španija. Po dveh zgrešenih enajstmetrovkah svojega kapetana je komaj iztržila točko za neprepričljiv remi 1:1.

»Če bi imeli na voljo tretjo enajstmetrovko, bi znova streljal Ramos. In četrto in peto tudi. Nikakor me ne skrbi, da je tokrat zgrešil dve enajstmetrovki. To je povsem običajen pojav v nogometu,« je v bran izkušenemu branilcu stopil selektor Luis Enrique. Na koncu se je izkazalo, da je bil to za 34-letnega Ramosa slavnostni večer z napako, saj je na igrišče stopil z zgodovinskim mejnikom kot prvi evropski nogometaš, ki je za reprezentanco odigral največ tekem. V Švici je v dresu furije nastopil 177. obračun in prehitel dosedanjega rekorderja, slovitega italijanskega vratarja Gianluigija Buffona.

Ramosu so se zašibila kolena v 58. in 80. minuti, ko je Švica obakrat ubranila vodstvo iz prvega polčasa. Ramos je pri obeh poskusih streljal v desni vratarjev kot, a se je Yann Sommer obakrat izkazal. Španija je po golu Gerarda Morena izenačila tik pred podaljškom, ko je imela igralca več. »Zelo prigarana točka. Nismo zadovoljni z napakami, a smo še vedno na dobri poti do končnega cilja,« je komentiral Sergio Ramos.

Španija ima pred zadnjim krogom v svoji skupini lige narodov točko zaostanka za prvouvrščeno Nemčijo. Veliki derbi svetovnih velesil bo v torek v Sevilli prava poslastica, saj prvo mesto prinaša vstopnico za finalni turnir lige narodov. Španijo lahko po zadnjem krogu prehiti Ukrajina, ki zaostaja za dve točki in jo čaka gostovanje v Švici.