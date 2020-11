V Londonu se je včeraj začel sklepni teniški masters najboljše osmerice igralcev. Obeta se boj generacij, saj bosta morala prva igralca sveta Novak Đoković in Rafael Nadal pokazati vse svoje znanje, če se bosta želela uvrstiti v polfinale. Nadalu bodo skušali že v skupini preprečiti sploh prvo končno zmago na sklepnih mastersih Dominic Thiem, zmagovalec letošnjega OP ZDA, Grk Stefanos Cicipas, zmagovalec lanskega mastersa, in vse boljši Rus Andrej Rubljev. Novak Đoković, ki bo ne glede na končni razplet leto končal na prvem mestu svetovne lestvice, bo lovil že svojo šesto zmago na zaključkih sezone, zadnjo je osvojil pred petimi leti. Pot mu bodo skušali preprečiti Rus Daniil Medvedjev, zmagovalec zadnjega turnirja v Parizu, Nemec Aleksander Zverev, predlanski zmagovalec sklepnega mastersa, in debitant med elitno osmerico Argentinec Diego Schwartzman.

Rafaela Nadala so novinarji v Parizu spraševali, kje je glavni razlog, da kot eden najboljših igralcev vseh časov še ni osvojil sklepnega mastersa. »Številke povedo marsikaj in ta statistika je pri meni res prazna. Ko pogledam nazaj skozi svojo kariero, je morda eden od razlogov ta, da sem igral manj dvoranskih turnirjev kot moji tekmeci. Verjetno sem bil tudi zaradi tega malce slabši. Toda v zadnjih dveh sezonah se v dvorani počutim zelo dobro. Obljubim lahko, da se bom po vseh močeh boril, da v Londonu dosežem čim boljši rezultat.«

Novak Đoković je z izjemo Rolanda Garrosa na vseh turnirjih prvi favorit za zmago. »Letos bom v Londonu nekoliko razbremenjen, saj vem, da bom v vsakem primeru ob koncu leta številka ena svetovnega tenisa. Zavedam se, da si zmage na sklepnem mastersu poleg mene želi še sedem igralcev, ki so vrhunsko pripravljeni in najboljši na svetu,« pravi Srb, ki bo danes odigral že 51. dvoboj na sklepnih mastersih. Na dosedanjih petdesetih je dosegel 36 zmag in 14 porazov.

Že prvi dvoboj je bil pravi derbi, potem ko sta se včeraj v ponovitvi lanskega finala pomerila Cicipas in Thiem. Avstrijec se je po dveh urah in 17 minutah maščeval Grku za lanski poraz, potem ko je bil boljši z 2:1 v nizih. Thiem je dobil peti medsebojni dvoboj, Cicipas je zmagal trikrat. »Zavedam se, kako pomemben je dober začetek, zato je prva zmaga ena najpomembnejših. Zato sem še posebej vesel, da mi je uspelo,« se je veselil Dominic Thiem, ki ima teoretične možnosti, da svoje najuspešnejše leto doslej sklene kot številka dve svetovnega tenisa. Avstrijec bi moral osvojiti turnir, Rafael Nadal pa ne bi smel v skupini doseči dveh zmag. Cicipas je prvi branilec naslova po letu 2008, ki je naslednje leto izgubil uvodni dvoboj. Pred dvanajstimi leti je Francoz Gilles Simon vzel skalp Rogerju Federerju.

Vrhunec današnjega dne bo dvoboj med Daniilom Medvedjevom in Alexandrom Zverevom. Tekmeca sta se pomerila pred osmimi dnevi v finalu turnirja serije masters 1000 v Parizu, kjer je bil s 5:7, 6:4, 6:1 boljši Medvedjev. V popoldanskem dvoboju bo Novak Đoković izrazit favorit proti Diegu Schwartzmanu, čigar največji skalp v tej sezoni je bil zmaga na peščeni podlagi v Rimu proti kasnejšemu zmagovalcu Rolanda Garrosa Rafaelu Nadalu. Opomnimo, da sočasno v Londonu poteka tudi boj za zmago med najboljšimi osmimi dvojicami sezone.

Sinner drugi najmlajši zmagovalec Minuli konec tedna je zaznamoval še en teniški mejnik. Italijan Jannick Sinner je pri 19 letih postal drugi najmlajši zmagovalec teniškega turnirja serije ATP, potem ko je bil v soboto v Sofiji s 6:4, 3:6, 7:6 (3) boljši od Kanadčana Vaska Pospišila. Mlajši od nadarjenega Italijana je bil doslej v teniški zgodovini le Japonec Kei Nišikori, ki je turnir v Delray Beachu leta 2008 osvojil pri 18 letih. Tridesetletni Vasek Pospišil ostaja še brez zmage ATP, letos pa je izgubil drugi finale, potem ko ga je v Montpellieru premagal Francoz Gaël Monfils.