»Na Hrvaškem so gledališča odprta? Pa kino tudi?« se zadnje tedne čudijo Slovenci. To, da je do polnoči mogoče obiskovati tudi lokale in restavracije, pa se jim zdi že skoraj neverjetno. Hrvaška se v primerjavi s Slovenijo te dni zdi kot obljubljena dežela, čeprav se vsi zelo dobro zavedajo koronavirusa. To pomeni, da ukrepi so in da se jih ljudje v večini držijo, maske pa brez težav, včasih tudi zunaj, nosijo celo majhni otroci. Majhna cena za svobodo, se zdi, in velika varovalka pred tem, da ne končaš v zagrebški covid bolnišnici KB Dubrava, kjer s sten menda padajo ščurki, pacienti pa ostajajo lačni. Tako vsaj pišejo mediji in pravijo nekateri Zagrebčani, ki so se o stanju v Dubravi prepričali na lastne oči.

Policijske ure in zaprtja ne bo

Morda je za brzdanje epidemije na Hrvaškem tako kriv prav strah pred hospitalizacijo, morda pa tudi to, da so ukrepi, ki jih sprejema krizni štab, takšni, da jih ljudje lahko upoštevajo na dolgi rok. To so nošenje maske v zaprtih prostorih in zunaj, kjer ni mogoče vzdrževati varne razdalje, obratovanje gostinskih lokalov do polnoči in dvometrski razmik med mizami oziroma sedežih v lokalih in kulturnih ustanovah ter omejitev zbiranja na največ 50 ljudi, s posebnim dovoljenjem pa tudi več. Tako je na primer naslednjo sredo na spominski slovesnosti v Vukovarju mogoče pričakovati petsto ljudi, decembra pa bo Zagreb imel tudi svoj znameniti advent. Brez drsališča in z nekoliko večjim razmikom med hišicami, a še vedno advent.

Policijske ure in novega zaprtja države na Hrvaškem ne bo, zagotavljajo v vladi, ukrepi, ki so jih sprejeli, pa bi se lahko zaostrovali, ko gre za gostinske lokale, in to v omejevanju obratovalnega časa ali pa tako, da bi bile čez zimo odprte samo terase. »Irska, Češka, Slovenija, ki so znova ustavile javno življenje, so to naredile, ko se je krivulja že začela obračati navzdol in ni bilo nekega prevelikega učinka. Mi bi lahko to naredili 1. septembra, ampak povejte mi, kdo bi ljudi prepričal, da morajo 1. septembra v novo zaprtje?« se je v intervjuju na hrvaški nacionalni televiziji ravno v sredo spraševala članica kriznega štaba Alemka Markotić, ravnateljica klinike za nalezljive bolezni dr. Frana Mihaljevića, ki meni, da bi popolno zaprtje države na Hrvaškem lahko imelo nasprotni učinek. »Če upoštevate, da se virus izjemno hitro širi, takoj ko najde pot med večje število ljudi, po strogem zaprtju države pa se ljudje sprostijo in na primer začnejo trditi, da je to brezvezna bolezen, spet pride do naraščanja števila obolelih. Treba je uvesti ukrepe, ki jih ljudje lahko sprejmejo na dolgi rok.«

Glede na število okuženih od začetka drugega vala epidemije do danes ta logika oziroma strategija očitno ni povsem zgrešena. Razmere so praktično enake kot v Sloveniji, s podobnim deležem pozitivnih testov ter s podobnim deležem umrlih, ki naj bi bil po besedah Markotićeve »izjemno dober«, saj naj bi bila Hrvaška po deležu umrlih na šestem ali sedmem mestu držav z najnižjo smrtnostjo.