Če ne bi bilo Cedevite Olimpije, bi se slovenski košarki v ligi ABA slabo pisalo. Ljubljančani so namreč v 7. krogu rutinirano spravili na kolena Borca, medtem ko sta Krka in Primorska nadaljevali niz porazov. Novomeščani so po neuspehu proti Megi pri štirih zaporednih, Primorska pa po kapitulaciji v Baru proti Mornarju pri sedmih.

Po izenačenem uvodu v Stožicah je Olimpija Borcu ob koncu polčasa ušla na deset, nato pa tekmo brez težav pripeljala do uspeha. A ta je pustil grenak priokus zaradi dogodka v 35. minuti. Tedaj je eden od nasprotnikovih igralcev odrinil Dana Duščaka, ki je ob koncu tretje četrtine dosegel neverjeten koš čez celo igrišče, 18-letni organizator igre pa je s strani trčil v koleno nič hudega slutečega Alena Hodžića. Krik bolečine je prerezal dogajanje v dvorani, trener Jurica Golemac pa je pobesnel in bil izključen, saj je menil, da je šlo za nešportno odrivanje Duščaka. Olimpija, ki je na pot na Kanarske otoke, kjer jih med tednom čaka tekma 8. kroga evropskega pokala, krenila včeraj zvečer, je med tem že sporočila, da s Primorcem na srečo ni nič hujšega. »Po gostovanju v Turčiji je bila pred nami tekma, ki smo jo enostavno morali dobiti. Nekaj časa smo igrali zelo dobro obrambo, v napadu pa smo trenutno vroči in igramo odlično. Počasi se bližamo temu, kar si želi in za kar si prizadeva glavni trener,« je povedal Golemčev pomočnik Teo Čizmić.

Zaradi odsotnosti enega najboljših posameznikov lige Filipa Petruševa je Krka proti Megi začutila priložnost za presenečenje in bila enakovreden boj z nasprotnikom v Beogradu. Novomeščani so ob koncu tretje četrtine vodili za šest, a jim ni uspelo zadržati prednosti. Rok Stipčević je dolenjsko moštvo z zadetima prostima metoma deset sekund pred koncem pripeljal na minus ena, a mu nato s soigralci ni uspelo ogroziti zmage gostiteljev. »Prikazali smo energični igro in se za zmago borili do zadnje sekunde. Če ne drugega, smo se naučili, da tekma traja 40 minut in ne 39 minut in 50 sekund. Zaradi padca koncentracije v izdihljajih nam ni uspelo narediti niti prekrška,« je bil nezadovoljen Dalibor Damjanović. Tretja slovenska predstavnica Primorska proti Mornarju znova ni imela možnosti za presenečenje. »Kot vedno smo padli, ko nam je zaradi kratke rotacije zmanjkalo energije,« se ponavlja trener Primorske Andrej Žakelj, ki je zaradi poškodbe pogrešal še Mateja Rojca.

Liga ABA, drugi izidi 7. kroga: C. zvezda – Split 78:76 (18:24, 38:42, 60:59, O'Bryant 18, Simonović 15; Luković 25, Vranković 21), Cibona – Partizan 75:82 (21:27, 40:50, 65:67, Bundović 20; Paige 16), Zadar – Budućnost in Igokea – FMP prestavljeno.

Mornar – Primorska 87:66 (25:18, 48:41, 66:53) Liga ABA, 7. krog. Dvorana Topolica, brez gledalcev, sodniki: Majkić (Slovenija), Milojević (Srbija), Karović (BiH). Mornar: Pullen 5 (2-2), Gabriel 15 (2-2), Živanović 4 (5-2), Needham 11 (4-3), Jeremić 9 (6-6), Šehović 6 (2-1), Smith 9 (2-1), Whitehead 3, Lazić 5 (2-1), Vujošević, Vranješ 11, Luković 9 (2-1), trener: Pavićević. Primorska: Šuster, Durnik 6, Flerin, Rojc, Kastrati 20 (4-4), Radulović 4 (4-2), Hrabar, Macura 18 (2-1), Nemanič 9, Vončina 9, trener: Žakelj. Prosti meti: Mornar 27-19, Primorska 10-7. Met za dve točki: Mornar 32-19, Primorska 42-19. Met za tri točke: Mornar 34-10, Primorska 20-7. Skoki: Mornar 39 (27 + 12), Primorska 33 (28 + 5). Osebne napake: Mornar 17, Primorska 23. Pet osebnih napak: Durnik (32), Macura (36), Hrabar (39). Igralec tekme: Taylor Smith (Mornar). Semafor: 7:5 (3. minuta), 16:9 (8), 27:25 (13), 44:32 (18), 55:46 (24), 59:50 (27), 73:57 (32), 83:61 (37).

Slovenke blizu EP Košarkarice Slovenije so naredile nov odločilen korak k tretjemu zaporednemu nastopu na evropskem prvenstvu. V 4. krogu kvalifikacij so premagale Grčijo s 77:70 in tako v skupini A ostajajo brez poraza. Slovenija ima pred Grčijo in Bolgarijo zmagi prednosti, teoretično pa si poti na EP v Španijo in Francijo od 17. do 27. junija 2021 še ni zagotovila, saj se bodo tja uvrstile zmagovalke vseh devetih skupin ter pet najbolje drugouvrščenih. Varovanke selektorja Damirja Grgića si bodo morale mesto zagotoviti februarja na zadnjih dveh tekmah, ki bosta potekali v varovanem okolju mehurčka v Stožicah. 4. februarja se bodo pomerile z Bolgarkami, dva dni pozneje pa z Islandijo, ki je zadnja v skupini brez zmage.

Mega – Krka 71:70 (17:14, 36:31, 51:54) Liga ABA, 7. krog. Dvorana Ranko Žeravica, brez gledalcev, sodniki: Hordov, Kruljac (oba Hrvaška), Petek (Slovenija). Mega: Mišković 8 (1-1), Smith 8 (2-1), Tepić 10, Kljajević, Momirov, Novak 8 (4-4), Simonović 17 (3-3), Jovičić, Cerovina 7 (2-0), Matković 8 (2-2), Cazalon 5, Langović, trener: Jovanović. Krka: Medved, Stergar 2 (4-2), Camphor 13 (2-2), Stipčević 16 (4-4), Vrabac 2, Barič 8, Kosi 10 (2-2), Škifić 2, Škedelj, Lapornik 6 (2-2), Rebec, Vučetić 11, trener: Damjanović. Prosti meti: Mega 14-11, Krka 14-12. Met za dve točki: Mega 35-18, Krka 34-14. Met za tri točke: Mega 19-8, Krka 23-10. Skoki: Mega 28 (21 + 7), Krka 25 (19 + 6). Osebne napake: Mega 20, Krka 21. Igralec tekme: Marko Simonović (Mega). Semafor: 4:4 (4. minuta), 15:8 (8), 25:17 (13), 34:20 (18), 36:36 (22), 48:54 (29), 54:60 (32), 68:68 (37).