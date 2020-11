Esad Babačić, dobitnik Rožančeve nagrade: Nekoč je bil en strah, danes jih je tisoč

Pesnik in publicist Esad Babačić rad poudari, da je njegovo življenje sestavljeno iz paradoksov. In to tudi brez težav ilustrira s primerom. »Pred skoraj tridesetimi leti sem nekemu prijatelju povedal, da sem se domislil izvrstnega naslova za roman: Tempo brezdelja. Seveda pa ta roman ni nikoli nastal; kako bi vendar sploh lahko napisal knjigo s takšnim naslovom? Brezdelje pač ne vključuje garanja, pisanje pa je v svojem bistvu težko delo, podobno tistemu v rudniku. Vendar s pomembno razliko: rudarji gredo v rudnik, a se iz njega tudi vrnejo. Pri pisanju pa se zlahka zgodi, da odideš v rudnik, ven pa ne prideš več – ali pa se v njem zadržiš dlje, kot si pričakoval ali želel.«