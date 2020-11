Ljubljanski starostniki od Goričkega do Pirana

Podatki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije razkrivajo, da že skoraj 1500 ljubljanskih starostnikov živi v domovih za starejše zunaj svoje občine. Večina sicer v bližnjih občinah, na primer v Horjulu, Medvodah, Mengšu, na Brezovici in Škofljici, a veliko jih je razseljenih tudi na vse druge konce Slovenije: od Prekmurja, Bele krajine, Kozjanskega, Zasavja, Gorenjske do Primorske. Seveda ti podatki ne govorijo o tem, da so si ti Ljubljančani na stara leta zaželeli malo spremembe, temveč pričajo o vse večjih problemih na področju institucionalnega varstva, ki ga je država prav po nemarnem v zadnjih letih izpustila iz rok.