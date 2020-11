Ena najbolj nepredvidljivih, izenačenih in razburljivih sezon v razredu motoGP je dirko pred koncem odločena. Naslova svetovnega prvaka se je prvič v karieri razveselil Joan Mir, ki si je na veliki nagradi Valencie s sedmim mestom priboril neulovljivo prednost 29 točk pred zasledovalci. Triindvajsetletni voznik Suzukija je drugo preizkušnjo v Valencii letos odpeljal zelo premišljeno, predvsem pa previdno, brez nepotrebnih tveganj kot teden pred tem, ko je na istem prizorišču zmagal. Po 12. mestu v sobotnih kvalifikacijah je napredoval le za pet mest, kar pa je na koncu zadostovalo za osvojitev naziva najboljšega motociklista v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva. »Neverjetno. Nimam besed, s katerimi bi opisal občutke. O tem sem sanjal celo življenje in končno mi je uspelo. Ne vem, ali naj se smejem ali naj jokam, saj me prežema cela vrsta čustev. Pravzaprav sploh ne vem, kaj se dogaja. Potrebujem nekaj časa, da se sprostim in dojamem, kaj se je zgodilo,« je od veselja prekipeval Joan Mir. Mladenič je z uspehom postal šele četrti španski motociklist, ki je osvojil naslov prvaka v motoGP, obenem pa poskrbel tudi za prvo skupno zmago Suzukija po letu 2000, ko je japonskemu moštvu konkurenco pomagal pokoriti Američan Kenny Roberts mlajši.

V senci Španca, ki je na prestolu najboljšega nasledil letos poškodovanega rojaka Marca Marqueza, je tokrat ostal zmagovalec preizkušnje Franco Morbidelli. Motociklist Yamahe se je moral za uspeh krepko potruditi, čeprav je vodil skoraj vso dirko. Takoj po startu je uspešno odbil napada Pola Espargaroja in Jacka Millerja, dolgo kontroliral potek, a v zaključku zaradi obrabljenih pnevmatik skoraj zapravil vodstvo. V napetem dvoboju z Millerjem je dva kroga pred koncem Italijan za trenutek celo zdrsnil na drugo mesto, a na koncu le odbil napade Avstralca in ciljno črto prečkal prvi. »Zaradi izbire gum sem moral voziti nekoliko drugače, ob koncu so se pojavile še težave z zadnjo gumo. Vedel sem, da me bo Jack poskušal napasti in na koncu je to tudi storil. Imela sva res fantastičen boj, ki pa je bil tudi zelo športen. Zmagal sem jaz, čeprav bi si tudi Jack zaslužil prvo mesto,« je po dirki povedal Franco Morbidelli, za katerega je bila to tretja zmaga letos.

Kljub temu da se pri Suzukiju lahko veselijo izjemnega uspeha, pa njihova naloga še ni zaključena. Na zadnji letošnji dirki ta konec tedna na Portugalskem bodo bržkone usmerili vse svoje moči, da osvojijo tudi drugo mesto v dirkaški razvrstitvi in že tako uspešno sezono zaključijo z dvojnim slavjem. Njihov drugi dirkač Alex Rins trenutno zaseda tretje mesto, njegov zaostanek za drugouvrščenim Morbidellijem pa znaša le štiri točke. V boju za naslov podprvaka so poleg Morbidellija in Rinsa sicer še štirje dirkači – tudi Fabio Quartararo, za katerim je v Valencii nova slaba predstava. Enaindvajsetletnik je že v prvem krogu povsem zašel z linije, zdrsnil na zadnje mesto, pozneje pa padel in dirko končal v pesku.