Sodba vrhovnih sodnikov je zmedla ustavno sodišče, informacijska pooblaščenka pričakuje popravo

Vrhovno sodišče je pojasnilo, da spomladanska sodba, ki je omejila dostop do informacij javnega značaja, ne pomeni skrivanja sodišč pred javnostjo. Sojenje in sodbe ostajajo javni. Če kdo sodbo napačno interpretira, vrhovno sodišče ni krivo, so sporočili iz osrednje sodne palače. Kot kaže, je sodbo vrhovnega sodišča napačno uporabilo – ustavno sodišče.