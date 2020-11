Zakaj Hojsa ni bilo strah

Klicala nas je Štefka iz okolice Mlinš in nas vprašala, ali morda naši pregovorno dobro obveščeni novinarji vedo, kako to, da si je prestrašeni notranji minister Aleš Hojs prejšnji četrtek upal na proteste. Z odgovorom bralki Štefki smo malce odlašali, ker nismo imeli vseh informacij, potem pa nam je v teh dneh, ko je policija uradno sporočila, kakšna sredstva so proti protestnikom uporabljali njihovi pripadniki, postalo vse jasno.