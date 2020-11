»Mogoče se vam to zdi utopija, vendar so države, ki so se že pred 20 leti zavezale viziji nič, danes bolj varne in sledijo samo enemu cilju. Slovenija ne sme biti nobena izjema, temveč je lahko prva med najboljšimi,« je predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba ob včerajšnjem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč pozval k udejanjanju vizije nič – prizadevanju za absolutno varnost na slovenskih cestah.

Vizija nič namreč ni le cilj, temveč je tudi pot sama. Pot ima več etap, kot eno ključnih pa so v zavodu Varna pot letos ponovno izpostavili problematiko alkohola oziroma vožnje v opitem stanju. Če je uradna statistika letos naštela 80 smrti na slovenskih cestah, so za kar 40 odstotkov teh smrti krivi pijani vozniki. Delež smrtnih prometnih nesreč zaradi alkohola se je tako letos dokaj opazno zvišal, saj je lani znašal 32 odstotkov.

»Alkohol je še vedno vse preveč prisoten v našem vsakdanjem življenju, morda v teh negotovih časih epidemije še bolj, zato vse, ki se želijo izviti iz njegovega primeža, vabimo, da se seznanijo z viri pomoči,« je na problematiko prekomernega uživanja alkohola opozoril tudi minister za zdravje Tomaž Gantar. »Še posebno velik izziv nam trenutno predstavlja spopadanje z epidemijo covida-19, ki nas je prisilila v popolnoma drugačen način življenja, kot smo ga bili vajeni. Pomembno je, da se zavedamo, da je zdaj še posebno pomembno, da smo v prometu obnašamo še bolj odgovorno in trezno ter s tem prispevamo k izboljšanju prometne varnosti in razbremenitvi zdravstvenega sistema,« je pozval.