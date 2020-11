Na območju Logatca so se občina pa tudi nekateri drugi lastniki pred dvanajstimi leti temeljito lotili obnove spomenikov. Od takrat pa do danes so lastniki z občinskimi sredstvi obnovili 33 enot kulturne dediščine, kar je stalo skoraj 209.000 evrov, od tega je občina 38 odstotkov denarja dobila iz drugih virov.

V občini imajo 215 enot (od tega je 53 varstvenih območij in 162 objektov), ki so večinoma v lasti fizičnih in pravnih oseb, občina je lastnica le 22 enot. »Pri kulturni dediščini je še danes ogromno nerazumevanja, kaj to je in kdo bi moral za to skrbeti. Večinoma gre za prepričanje, da je skrb na državi oziroma na občinah, a to je zmotno. Skladno z zakonom o varstvu kulturne dediščine je skrb za enote kulturne dediščine dolžnost lastnikov. Obnovo enot dediščine, ki je v lasti občine Logatec, imamo zapisano tudi v večletnem programu kulture in kot taka predstavlja dolžnost občine, da izvede dotične ukrepe,« pravi Renata Gutnik, ki na logaški občini skrbi za kulturno dediščino.

Občina je obnovila dvanajst svojih enot in devet grobišč in grobov, ki jih je dolžna obnoviti po zakonu o vojnih grobiščih. Pet od teh grobov in grobišč je v lasti občine. V prihodnje, ko bodo nastale poškodbe in bodo imeli na voljo dovolj sredstev, nameravajo obnoviti tudi preostale enote, ena teh je Narodni dom, ki jim bo predstavljal še posebno velik izziv.