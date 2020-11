SAŠA inkubator že tradicionalno povezuje zagonska podjetja in korporacije. Tovrstno povezovanje je eden od načinov, da korporacije ohranjajo agilnost, ki jo z rastjo in velikostjo lahko izgubijo. Sodelovanje s startupi korporacijam zagotavlja veliko svežih idej in energije, kar je za rast nujno potrebno. Kot pravi Karla Sitar, direktorica SAŠA inkubatorja, bodo na dvodnevnem dogodku Future 4.0, ki se začne 17. novembra, povezali sto zagonskih podjetij iz enajstih držav (Slovenija, Hrvaška, Bosna, Srbija, Črna gora, Severna Makedonija, Turčija, Bolgarija, Albanija, Grčija in Izrael).

Izbor med stotimi zagonskimi podjetji

»Zanimanje med podjetji je veliko, a smo ga omejili na velika industrijska podjetja, ki imajo resen namen sodelovati s startupi. Šesterico podjetij sestavljajo BSH Nazarje, Gorenje, Kolektor, Esotech, Iskra in Iskratel,« našteje Sitarjeva. Startupe so izbrali za vsako veliko podjetje posebej, saj so podjetja organizatorjem naštela področja in izzive, na katerih želijo sodelovati z njimi. »Prvi dan je dogodek odprt za javnost, drugi dan je namenjen samo sestankom med korporacijami in startupi ter med Future eksperti in startupi, kjer jim ponujamo dodatna znanja iz povezovanja s korporacijami, digitalizacije in financiranja ter o tveganem kapitalu,« pojasni Sitarjeva.

Odličen primer povezovanja korporacije z zagonskimi podjetji je Katapult, podjetniški pospeševalnik, ki deluje pod okriljem trboveljske gazele Dewesoft. V petek, 20. novembra, bo v sodelovanju z Zavodom Mladi podjetnik gostil mednarodno digitalno konferenco HardwareSTART. Razvoj hardverskih produktov je specifičen predvsem zaradi potrebe po različnih znanjih in fazah, v katerih se podjetje nahaja. Konzorcij partnerjev – organizacij Katapult, Dewesoft in Zavod Mladi podjetnik ima več kot 30 let izkušenj s področja razvoja poslovnih idej v različnih industrijah. Konferenca ima nalogo povezovanja, deljenja znanja vrhunskih tehnoloških podjetij iz prve roke ter izpostavljanja najuspešnejših primerov dobre prakse, ki jih premore Slovenija.