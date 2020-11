Chevrolet corvette stingray: novi ameriški predsednik ga ne sme več voziti

Stingray je ime Chevroletovemu prototipu in dirkalnemu avtomobilu s konca 50. let, pa tudi primerkom druge, tretje, sedme in osme generacije chevroleta corvette. Primerek prekrasnega kabrioleta letnik 1967 si lasti tudi Joe Biden.