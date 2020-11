Maša Okršlar Popovič pleše ob drogu že šesto leto. Kot pravi, se je v tem času v njenem življenju veliko spremenilo, tudi njeno znanje plesa je napredovalo. »Po slabem letu plesanja sem ugotovila, da je zdaj že pravi čas, da si za trening zaslužim nekaj več kot le pajkice in majico. Ponudbe na trgu ni bilo, globalno gledano se je takrat prek spleta prodajalo le nekaj blagovnih znamk, specializiranih za ples ob drogu, pa še to predvsem v črni barvi,« je razložila sogovornica. »Druge znane športne znamke, ki so primerne za različne športne aktivnosti, pa niso bile ustrezne.«

Ples ob drogu je oblika rekreativne vadbe, v kateri se prepletajo elementi gimnastike in izraznega plesa. Za izvedbo precej akrobatskih gibov pa je za ples ob drogu treba, zaradi boljšega in varnega oprijema, razkriti tudi dobršen del kože. »Prav tako je ples ob drogu nekaj senzualnega. A sama se v oblekici za trening takrat nisem tako počutila. Navadne športne hlačke so bile predolge, zato sem si jih morala, kot tudi vsa druga dekleta, navadno vihati, da sem se lahko s kožo varno oprijela droga.«

Hlačke s potiskom mačke

Težava plesalk pa ni bila zgolj slaba ponudba, ampak tudi možnost pomerjanja hlačk in topov, ki bi ustrezali njihovim telesnim meram. Prav tako je vsa ponudba slonela na temnih odtenkih. »Skratka, nič lepega, živahnega, ne nazadnje tudi zapeljivega.« Ker je Maša Okršlar Popovič po izobrazbi diplomirana grafična oblikovalka in umetniška vodja, prav tako pa ima veliko znanja in izkušenj na področju oblikovanja in izdelovanja promocijskih oblek za različna podjetja oziroma njihove zaposlene, je tekstilno panogo dobro poznala. »Prav tako sem imela na voljo vse resurse in še več volje. Namesto da bi kupila obstoječe metražno blago in začela iz njega šivati kot vsi drugi konkurenti, sem najprej oblikovala unikatno grafično predlogo na računalnik. Ko blago potiskam, kupim ga v Italiji, slovenske šivilje nato sešijejo oblačila in izdelek gre naročnici v roke,« je o začetku blagovne znamke Boomkats povedala sogovornica, ki je svoje grafike izkoristila tudi za možnost kombiniranja z drugimi kolekcijami. To pomeni, da lahko ene hlačke kombiniraš z različnimi topi in obratno. Ker ima v pisarni tudi »showroom«, lahko dekleta pridejo in pomerijo hlačke in top. Ker lahko sogovornica izdela tudi samo en izdelek, pa si lahko plesalke ob drogu, pravijo si tudi polerine, same izberejo želeni motiv potiska. »Zelo veliko deklet, ki plešejo ob drogu, ima rado mačke, večina od njih ima tudi doma svojo kosmato kepico. To je bil tudi eden od razlogov, da sem na hlačke začela tiskati fotografije muck. Plesalka fotografira svojega hišnega ljubljenčka in nam pošlje sliko, ki nato krasi samo njeno, unikatno plesno oblekico. In to po zelo dostopni ceni,« je pojasnila Maša. »Izredno pomembno pa je za nas, da ustvarjamo slovensko zgodbo s trajnostnim konceptom in podpiramo naše gospodarstvo, zato je vse, z izjemo blaga, ustvarjeno v Sloveniji in s slovenskimi kooperanti, ki so za svoje delo tudi pošteno plačani.«

Vendar pa paleta oblek in dodatkov za ples ob drogu niti ni tako majhna. »Večina od nas začne trenirati s pajkicami in majico, saj ti je sprva zelo nerodno. S treningi postajaš samozavestnejša, tudi elementi ob drogu postanejo zahtevnejši. Takrat potrebuješ oblačila, ki omogočajo varnejši oprijem. Kmalu se začnejo majčke in hlačke krajšati in tako prideš do oblačil, ki odkrivajo velik del kože, da se lahko koža varno oprime droga in prepreči zdrs.«

Tudi plesalke, ki težko najdejo primeren top za svoje oprsje, s tem ne bi smele imeti težav. Izdelani so namreč za košarice od A do D, določeni so tudi podloženi. »Tudi sama sem imela pri športnih nedrčkih in topih težave s primerno in ustrezno velikostjo in eden od razlogov za lastno blagovno znamko je bil narediti top, ki bi ustrezal moji velikosti in udobno podpiral prsi tudi pri zahtevnejših, z glavo navzdol obrnjenih akrobatskih položajih na drogu.«