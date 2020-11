Hibridni avtomobili včeraj, danes in jutri: ko je elektrika le odličen asistent

Čeprav imajo hibridni avtomobili že dolgo brado, prvi so se namreč pojavili že ob koncu 19. stoletja, se je njihova zgodovina “zares” začela pisati ob koncu 20. stoletja. Danes so to avtomobili, ki naj bi po mnenju mnogih najbolj zaznamovali bližnjo prihodnost.