Boljšega si ljudstvo, kakršno smo, niti ne zasluži. Za bolečino in jezo nad popolno oblastjo vladajočih smo si – kot bi resignirana avtorica z Bleda ne vedela že dolga desetletja – krivi sami in naša popolna nemoč nad stanjem, za katero smo soodgovorni, je dediščina, ki jo bo po božji milosti nujno treba prenašati iz roda v rod. Da se bo o tem še naprej glasno govorilo ali kot pravijo potomci izvrševalcev holokavsta, ki so jih na položaje med premiki čez okope pripeljali podobni demokratični standardi: »Da se ne pozabi.«

Povej, zgodovinski spomin, zakaj je dolgost življenja tvojega tako kratka. Nam je po Drnovškovem umiku, spreobrnjenju in njegovi kasnejši smrti torej sam Bog poslal glasnike poštenosti v oblikah barbik, večnih županov, alenčic, cmerarjev, serpentinškov, lukcev in njegovih škorcev ali na moč skuliranih senčnih mandatarjev? Kaznovati bi ga morali že zaradi orožarske afere, če ga kasneje, v času Depale vasi nis(m)o uspeli. Kdo nas je po eskalaciji novembrskih vstaj pred osmimi leti porinil globoko na levo, proglasil za fašiste in nam podtaknil grožnje pred stanovanji nedolžnih državljanov? Saj nismo mi ukradli države! Saj nismo mi prekoračili pooblastil! Saj nismo mi na protikorupcijskem tnalu! Mi smo samo volilci, več kot trideset let starejši in s skrhanimi spomini na dogodke, povezane z rezanjem špic, fašistoidnimi manirami, Mikro Ado, Mladino, nočjo dolgih nožev, vsakodnevnimi shodi pred vojaškim sodiščem, Roško ali s Kongresnim trgom.

Kdo je tu pravzaprav odrešenik in kako zelo veruje v mesijanstvo lastnega naroda, je kot na dlani. Kaj ni to taisti veliki vodja, nezmotljivi, nedotakljivi in brezmadežni Nekdo, ki edini v samostojni Sloveniji na smrt zares izpopolnjuje politično tehniko s podobnimi prijemi, kot se farji igrajo z božjo besedo? Kdo mu je – naštetim »atributom« navkljub – podelil mandat? Naj si ljudstvo odgovori samo in pri tem mu Bog pomagaj… Takrat, ko se je stavkalo v Titovih zavodih, Slovenci namreč nismo imeli več kaj izgubiti. O pridobitvah pa naj polemizira pričujoče pisanje.

Sergej Učakar, Bled