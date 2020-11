Tako bomo lahko brali in govorili, če poslanci in poslanke, ki ste se pred volitvami zaklinjali, da ne greste v koalicijo z Janšo, in tudi zaradi tega verjetno dobili kar nekaj glasov, ne priznate svoje napake iz meseca marca, ko ste privolili v to povezavo. Vsi ljudje delamo napake (no, so tudi takšni, ki so prepričani o svoji nezmotljivosti). Veličina človeka se kaže tudi v tem, da svoje napake prizna in jih skuša popraviti. Ali ste tega sposobni? Mislim, da. Vprašanje pa je, ali boste to tudi naredili in izglasovali nezaupnico sedanji vladi. Če tega ne naredite, boste neposredno odgovorni za nered, še večjo negotovost, razraščanje nestrpnosti, sovraštva in strahu v družbi. Odgovorni boste svojim otrokom in svojim vnukom. Če vam je že vseeno za Slovenijo, vam zagotovo ni vseeno za svoje otroke in vnuke. Ali res želite gledati na ulicah vedno več nasilja, na družbenih omrežjih vedno več vulgarnosti in spremljati vedno bolj negativne odzive svetovne javnosti?

Zdaj imate tudi možnost, da podprete tisto volilno zakonodajo, ki uvaja preferenčni glas (ta že velja za evropske volitve). Tako bodo ljudje imeli več vpliva na izvolitev kandidatov, ki jim zaupajo, zmanjšala pa se bo moč partitokracije, ki nas je pripeljala v stanje, v kakršnem smo.

Zatorej, za božjo voljo, streznite se, priznajte svojo napako in jo popravite. Še je čas. V nasprotnem primeru pa se lahko zgodi, da kmalu ne bo ničesar, kar bi se dalo popraviti. Žaba bo do konca skuhana. In Slovenije ne bo več. Imeli bomo dve Sloveniji.

Mag. Maja Krajnc, Žalec