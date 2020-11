Vrnimo se k naslovu članka. Našel se je še eden, vreden Janševega kalibra. Ni sicer predsednik vlade, je samo notranji minister Estonije, Mart Helme. On je sicer počakal, da so razglasili zmagovalca, in nato udaril. Sporočil je, da imata novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden in njegov sin Hunter »pokvarjen značaj«. Reagiral je estonski zunanji minister Urmes Reinsalu, saj je Helme s to izjave zašel na njegovo področje delovanja. Izjavil je, da so obtožbe, ki jih navaja Helme, neutemeljene, in označil izjave notranjega ministra kot »nore«. Bravo, estonski zunanji minister.

Kaj je pa rekel naš zunanji minister Logar na Janšev tvit? Nič. No, izjavil je, da so odnosi z ZDA na najvišji ravni do sedaj, češ, bolj koga blatiš, raje te ima. Ja, kje pa živi? Namesto da se zgleduje po estonskem zunanjem ministru in izjavi, da je Janšev tvit noro dejanje. Zamujena priložnost.

Na koncu tega političnega »driblinga« sem celo za hip pomislil, da sem jaz nor.

Toni Jurjec, Brezovica pri Ljubljani