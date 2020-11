Na Slovaškem so dva konca tedna zapored testirali večino od 5,5 milijona prebivalcev in več tisoč ljudi, ki so bili pozitivni, poslali v karanteno. »To je res uspešen primer in odločili smo se, da bomo v Avstriji ravnali podobno,« je povedal Kurz o množičnem testiranju na Slovaškem.

Kurz je v intervjuju še pojasnil, da želijo s hitrimi tesati množično testirati predvsem določene skupine, kot so na primer učitelji, da bi lahko 7. decembra spet odprli večino dejavnosti v državi. Načrte bi predstavili ta teden.

Glede na trenutne načrte avstrijske vlade, bi se 6. decembra končalo tritedensko zaprtje države, ko bodo obratovale le najbolj nujne storitve.

V Avstriji so medtem v zadnjem dnevu potrdili 5665 novih okužb z novim koronavirusom. Prvič po šestih tednih pa se je zmanjšalo število aktivnih okužb, teh je sedaj 76.453, kar je 677 manj kot dan prej. Za covidom-19 je umrlo še 83 ljudi, skupno 1829.

Se je pa povečalo število bolnikov na intenzivni negi in sicer jih je v primerjavi s prejšnjim tednom 30 odstotkov več. V bolnišnicah je skupno 4178 bolnikov, od tega 599 na intenzivni negi. Minister za zdravje Rudolf Anschober je posvaril, da bodo ob takem trendu še ta mesec zapolnili vse kapacitete na intenzivni negi.