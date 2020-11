»Prizadevamo si doseči dogovor, a možen je le takšen, ki bo skladen z našo suverenostjo in nam bo omogočil nadzor nad našimi zakoni, trgovino in našimi vodami. To je naše stališče od začetka in tega ne bom spreminjal,« je tvitnil Frost. Pogajanja, ki bodo potekala tudi v prihodnjih dneh, bi bila lahko odločilna, saj se čas za sklenitev dogovora izteka.

Frost je opozoril, da stranema morda ne bo uspelo doseči dogovora. Priznal je, da so sicer v pogajanjih dosegli nekaj napredka, a opozoril, da je treba še najti rešitve za več »pomembnih elementov«. Velika razhajanja med Brusljem in Londonom ostajajo na ključnih področjih ribištva, enakih konkurenčnih pogojev in upravljanja sporazuma.

V EU upajo na dogovor do sredine meseca. To je skrajni rok, do katerega morata strani doseči dogovor, da bi lahko začel veljati do konca leta. Takrat se izteče prehodno obdobje po brexitu, v katerem je Otok še del evropskega notranjega trga in carinske unije. Če dogovora do takrat ne bo, bodo trgovinski odnosi med stranema temeljili na minimalnih standardih Svetovne trgovinske organizacije.