Na ulicah prestolnice in drugih večjih mest se je v soboto znova zbralo več tisoč ljudi, ki nasprotujejo po njihovem nedemokratičnim potezam parlamenta, ko je odstavil Vizcarro v začetku tedna. V Limi je policija spet posredovala s solzivcem in gumijastimi naboji. Iz urada za socialno varnost so sporočili, da sta strelom podlegla dva mlajša moška, več ljudi pa je bilo ranjenih.

Nadškof Lime Carlos Castillo je sicer sporočil, da so umrli trije protestniki. Policija je potrdila dve smrti, nacionalni koordinator za človekove pravice pa preiskuje poročanja, da naj bi umrli štirje ljudje. Ranjenih je bilo več kot 60 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vizcarra je že izrazil sožalje. »Država ne bo dopustila, da bo smrt teh mladeničev nekaznovana,« je tvitnil.

Predsednik Peruja se je moral v ponedeljek posloviti s svojega položaja zaradi obtožb o korupciji, saj naj bi prejemal podkupnine od gradbenega podjetja, ko je bil še guverner pokrajine Moquegua. Odstavitev je izglasoval parlament. V torek pa je začasno predsedniški položaj zasedel predsednik parlamenta Manuel Merino.

Vizcarra sicer vse očitke zanika in je postavil pod vprašaj zakonitost in legitimnost svoje odstavitve, češ da ustavno sodišče še ni sprejelo odločitve, legitimnost pa da je v rokah ljudi. Zaradi protestov je danes vodja kongresa Luis Valdez pozval Merina k odstopu. »Merina sem prosil, naj premisli o svojem takojšnjem odstopu,« je sporočil. Poslanci bodo danes na izredni seji razpravljali o odstopu Merina, so še sporočili iz kongresa.