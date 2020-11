»Zelo sem zadovoljen, da smo po osmih letih težavnih pogajanj danes končali pogovore o Regijskem celovitem gospodarskem partnerstvu (RCEP) in ga uradno podpisali na 37. vrhu Aseana,« je sporočil vietnamski premier Nguyen Xuan Phuc. Sporazum o prosti trgovini, po oceni strokovnjakov predstavlja zmago Kitajske in njenih prizadevanj za krepitev vpliva v regiji, je podpisalo 15 držav azijsko-pacifiške regije. Ko bo začel veljati, bo sporazum zmanjšal carinske ovire med podpisnicami, vzpostavil skupna pravila trgovanja in poenostavil dobavne verige. Sporazum pokriva tako trgovino kot tudi storitve, investicije, telekomunikacije in avtorske pravice.

Dogovor, o katerem so začeli razpravljati leta 2012, je po ocenah mnogih kitajski odgovor na propadlo ameriško trgovinsko iniciativo v regiji. Vključuje 10 jugovzhodnih azijskih gospodarstev ter Kitajsko, Japonsko, Južno Korejo, Novo Zelandijo in Avstralijo.

Podpisnice RCEP imajo skupaj 2,2 milijarde prebivalcev in ustvarijo okoli 30 odstotkov globalnega bruto domačega proizvoda (BDP), trgovinski dogovor med njimi pa bo zato predstavlja velik pozitiven korak naprej za trgovino in investicije v regiji, so prepričani analitiki. Po oceni strokovnjakov bo od sporazuma imela največ ravno Kitajska, ki bi lahko še dodatno okrepila svojo moč na trgu.

Do podpisa dogovora prihaja, ko se 10 članic Aseana bori z vse večjimi stroški koronske krize. Ta je močno prizadela številna njihova gospodarstva ter marsikje javni zdravstveni sistem pahnila na rob prepada. Po ocenah kritikov je sicer dogovor mehanizem, ki Kitajski omogoča, da sama piše pravila azijsko-pacifiške trgovine, potem ko so se ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom iz regijskih dogovarjanj umaknile. Nekateri sicer ocenjujejo, da bo novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden znova okrepil prisotnost države v regiji, podobno kot zadnji demokratski predsednik ZDA pred Trumpom Barack Obama.