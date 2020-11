»V tretjem četrtletju so se na južnoafriškem trgu dela zgodile velike spremembe... Vse to je privedlo do zvišanja stopnje brezposelnosti za 7,5 odstotne točke na 30,8 odstotka,« so ta teden sporočili iz tamkajšnjega statističnega urada. Gre za najvišjo stopnjo brezposelnosti od začetka leta 2008, ko je južnoafriški statistični urad začel beležiti četrtletno statistiko. Število brezposelnih je bilo v tretjem četrtletju za 2,2 milijona višje kot v drugem. Skupaj je bilo brez dela 6,5 milijona ljudi.

Prizadeta je bila zlasti mlada populacija. Med mladimi, starimi od 15 do 24 let, se je stopnja brezposelnosti povečala za devet odstotnih točk. Južna Afrika je 27. marca uvedla stroge ukrepe, s katerimi je želela zamejiti epidemijo covida-19, ti pa so državo pahnili v še globlje gospodarske težave. Z nezavidljivimi gospodarskimi razmerami se je namreč spopadala že pred globalno zdravstveno krizo.