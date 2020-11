Velimir Bole o tem, da je vprašanje, koliko je podjetij, ki so že de facto mrtva

»Vprašanje je, koliko je skrite škode, ki je nastala. Koliko je podjetij, ki so de facto že mrtva. Koliko je podjetij, ki se kljub podporam ne bodo več pobrala. Odboj je bil možen po prvem valu, kazalo je, da do njega prihaja. Po drugem valu pa … vprašanje, koliko podjetij bo kljub cepivu, in tudi če ne bo novih omejitev, koliko bo takih, ki bodo preživela, še zlasti v storitvenem sektorju.«